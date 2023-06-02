"اليويفا" يبدأ إجراءات تأديبية بحق مورينيو

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة إجراءات تأديبية بحق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما لاستخدامه لغة مسيئة وإهانة حكم المباراة النهائية للدوري الأوروبي ضد إشبيلية.

وفي مقطع فيديو تم تصويره في ساحة انتظار السيارات في ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست عقب انتهاء المباراة النهائية التي خسرها روما بركلات الترجيح الأربعاء (1-4 بعد التعادل 1-1)، توجه المدرب البرتغالي مرارا وتكرارا بكلمات نابية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور واصفا إياه بـ"العار".

ورفع تايلور البطاقة الصفراء في وجه 13 لاعبا، 7 منهم من روما، فيما تعثرت المباراة بسبب كثرة الأخطاء والاعتراضات القوية من قبل الفريقين.

وتم استهداف الحكم الإنجليزي من قبل جماهير روما الغاضبة في مطار بودابست.

وقالت هيئة الحكام "نشعر بالخوف من الإساءة غير المبررة والمقيتة الموجهة إلى تايلور وعائلته وهو يحاول العودة إلى منزله بعدما أنهى تحكيم نهائي الدوري الأوروبي".

المصدر: وكالات