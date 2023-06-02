عودة الثلاثي غوندوغان وروديغر وساني إلى صفوف ألمانيا واستبعاد مولر

عاد الثلاثي المؤلف من المدافع أنتونيو روديغر ولاعب الوسط إيلكاي غوندوغان والجناح لوروا ساني إلى تشكيلة منتخب ألمانيا التي أعلنها المدرب هانزي فليك الجمعة لخوض ثلاث مباريات ودية.

وغاب ساني وروديغر وغوندوغان عن المباريات الودية لألمانيا في مارس الماضي، في الخسارة ضد بلجيكا 2-3 في كولن والفوز على البيرو 2-0 في ماينتس.

في المقابل، استبعد فليك أربعة لاعبين ممن شاركوا في نهائيات مونديال قطر حيث خرج فريقه من الدور الأول من الباب الضيق، وهم توماس مولر، وسيرج غنابري، وماريو غوتسه، ونيكلاس زوله.

ولا يشارك المنتخب الألماني في تصفيات كأس أوروبا المؤهلة إلى النهائيات، لأنه يستضيف البطولة القارية صيف عام 2024 وبالتالي يستعيض عنها بمباريات ودية.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الأوكراني في 12 يونيو الحالي في بريمن، وهي المباراة الدولية رقم 1000 لألمانيا، قبل التوجه إلى وارسو لمواجهة بولندا في 16 يونيو ثم كولومبيا في مدينة غيلزنكيرشن في 20 منه.

وهنا تشكيلة منتخب ألمانيا للمباريات الثلاث:

لحراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، برند لينو (فولهام الإنجليزي)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)

للدفاع: ماتياس غينتر (فرايبورغ)، روبن غوزنس (إنتر الإيطالي)، بنجامين هنريخس (فرايبورغ)، ثيلو كيهرر (وست هام الإنجليزي)، لوكاس كلوسترمان ودافيد راوم (لايبزيغ)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، ماليك ثياو (ميلان الإيطالي)، ماريوس فولف (بوروسيا دورتموند).

للوسط والهجوم: يوليان براندت وإيمري دجان (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، ليون غوريتسكا ويوزوا كيميش وجمال موسيالا ولوروا ساني (بايرن ميونخ)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاي هافيرتس (تشيلسي الإنجليزي)، يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ)، كيفن شاده (برنتفورد الإنجليزي)، تيمو فيرنر (لايبزيغ)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن).

المصدر: وكالات