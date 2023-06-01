حمد الله يعلق على أنباء انتقال بنزيما إلى اتحاد جدة

علق مهاجم اتحاد جدة السعودي، الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، على احتمالية انضمام نجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، لصفوف "النمور" في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وزعمت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم الفرنسي تلقى عرضا مغريا من نادي اتحاد جدة، للظفر بخدماته خلال "الميركاتو" المقبل.

🚨🚨🚨 قدوم بنزيما؟



عبدالرزاق حمدالله: ياخي اي لاعب يجي مرحبًا به ويقدر يساعد الفريق يا مرحب به واحنا ما عندنا مشكلة، واحنا لاعبين كبار وتعودنا على المنافسة داخل الفريق وخارج الفريق واحنا موجودين لاي شيء.

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pic.twitter.com/Tqg9yQzAjU — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) June 1, 2023

وأكدت "إلموندو"، أن الدوري السعودي قدم عقدا لبنزيما يمتد لموسمين تبلغ قيمته 400 مليون يورو.

وعلق حمد الله خلال تصريحات أدلى بها عقب مباراة فريقه ضد الطائي أمس الأربعاء في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، على احتمالية انضمام بنزيما إلى الاتحاد، حيث رحب المهاجم المغربي بالنجم الفرنسي وبأي لاعب يستطيع مساعدة الفريق.

وقال المهاجم المغربي "أي لاعب يأتي يا مرحبا به، إذا كان سيساعد الفريق يا مرحبا، ليس لدينا أي مشكلة".

وأضاف حمد الله: "نحن لاعبون كبار واعتدنا على المنافسة داخل الفريق وخارجه، نحن موجودون لأي شيء".

يذكر أن حمد الله الذي يلعب في مركز قلب الهجوم وهو نفس مركز بنزيما، تصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 21 هدفا.

المصدر: RT