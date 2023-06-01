بونو والنصيري يدخلان تاريخ الدوري الأوروبي

دخل حارس مرمى نادي إشبيلية، المغربي ياسين بونو ومواطنه المهاجم يوسف النصيري، التاريخ بعدما توجا مع النادي الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي على حساب نادي روما أمس الأربعاء.

وقاد الثنائي المغربي إشبيلية إلى تكريس سيطرته على مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بمساهمتهما في إحراز التاج السابع في تاريخه (رقم قياسي) بالفوز على روما 4-1 بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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ووفقا لموقع نادي إشبيلية، فقد بات بونو والنصيري أول لاعبين عربيين يتوجان بلقبين في الدوري الأوروبي بعدما كانا ساهما في فوز إشبيلية بلقب المسابقة للمرة الأخيرة في موسم 2019-2020.

ونشر حساب إشبيلية على "تويتر" صورة لبونو والنصيري وعلق عليها: "جاءا من المغرب ليصبحا أبطالا.. بألوان إشبيلية حققا اللقب!.. أول ثنائي عربي يفوز بالدوري الأوروبي مرتين".

المصدر: RT