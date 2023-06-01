 
مباشر

"اليويفا" يعلن عن أفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي

الرياضة

AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vf7e

اختير الحارس المغربي ياسين بونو أفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي الذي فاز به إشبيلية على حساب روما بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وتألق حارس إشبيلية في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، بتصدياته الرائعة في أكثر من مرة قبل أن يتوجها بتصديه لركلتين ترجيحيتين لمانشيني والبرازيلي روجر ايبانيز الأولى بقدمه والثانية بطرف أصبعه قبل أن ترتد الكرة من القائم الأيمن.

ويعد نادي إشبيلية البطل القياسي لمسابقة الدوري الأوروبي برصيد سبعة ألقاب، ولم يسبق له خسارة أي مباراة نهائية في التاريخ.

المصدر: "يويفا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا