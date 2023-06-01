"اليويفا" يعلن عن أفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي

اختير الحارس المغربي ياسين بونو أفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي الذي فاز به إشبيلية على حساب روما بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وتألق حارس إشبيلية في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، بتصدياته الرائعة في أكثر من مرة قبل أن يتوجها بتصديه لركلتين ترجيحيتين لمانشيني والبرازيلي روجر ايبانيز الأولى بقدمه والثانية بطرف أصبعه قبل أن ترتد الكرة من القائم الأيمن.

ويعد نادي إشبيلية البطل القياسي لمسابقة الدوري الأوروبي برصيد سبعة ألقاب، ولم يسبق له خسارة أي مباراة نهائية في التاريخ.

المصدر: "يويفا"