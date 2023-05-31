مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة مان سيتي في نهائي كأس إنجلترا

يغيب المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال عن فريقه مانشستر يونايتد في مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس إنجلترا، جراء تعرضه لإصابة في أوتار ركبته حسب ما أفاد نادي "الشياطين الحمر".

وأعلن يونايتد في بيان مساء الثلاثاء "أصيب اللاعب الدولي الفرنسي في أوتار الركبة في وقت متأخر من المباراة في الفوز على فولهام 2-1 على استاد أولد ترافورد يوم الأحد" ضمن منافسات المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع "كشفت الفحوصات عن تمزق في العضلات سيحرم اللاعب البالغ 27 عاما من مواجهة مان سيتي في ويمبلي" السبت المقبل.

ورغم معاناته من الإصابات المتكررة، إلا أن مارسيال سجل 9 أهداف في 29 مباراة خاضها هذا الموسم.

وكان مارسيال الذي لم يلعب أساسيا سوى في 11 مباراة من 21 في الدوري، يأمل في أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية ليونايتد في نهائي الكأس على ملعب ويمبلي الشهير في لندن بمواجهة سيتي الساعي لتحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري-الكأس-دوري الأبطال).

وأنهى يونايتد منافسات الدوري في المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما ظفر مان سيتي باللقب للموسم الثالث تواليا وللمرة التاسعة في تاريخه.

المصدر: أ ف ب