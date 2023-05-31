رسميا.. بلماضي يستدعي عوار للعب لصالح الجزائر

استدعى مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، لاعب وسط نادي ليون الفرنسي، حسام عوار، لأول مرة منذ اختياره اللعب لصالح بلده الأصلي، بعدما سبق له اللعب للمنتخب الفرنسي.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الأربعاء، قائمة اللاعبين الذين استدعاهم بلماضي للمشاركة في مباراة ضد منتخب أوغندا، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، التي سبق للجزائر التأهل لها.

وتجري المباراة يوم 18 يونيو المقبل في الكاميرون، لعدم تلبية ملاعب أوغندا معايير الاتحاد الإفريقي (كاف).

كما سيخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية أمام تونس في مدينة عنابة الجزائرية في 20 يونيو.

وجاء عوار الفرنسي الجنسية والجزائري الأصل على رأس قائمة الجزائر للمباراتين.

وكان عوار (24 عاما) أعلن في مارس الماضي تغيير جنسيته الرياضية، بعدما سبق له لعب مباراة واحدة مع المنتخب الفرنسي، وديا، ضد أوكرانيا في 20 أكتوبر 2020.

وبعد استدعائه لمنتخب الجزائر لأول مرة، نشر عوار صورة له بقميص منتخب الجزائر في حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" وعلق عليها "وأخيرا، سنلتقي قريبا" وأرفقها بعلم الجزائر.

المصدر: وكالات