في ليلة واحدة.. غوارديولا يحصد أرقى جائزتين إنجليزيتين للمدربين

فاز مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في الموسم برأي رابطة مدربي الدوري الإنجليزي (LMA) للمرة الثالثة في مسيرته مساء الثلاثاء.

وفي اليوم ذاته، حصد غوارديولا جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم للمرة الرابعة والتي تقدمها رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد أن قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

وحصل غوارديولا على جائزة LMA المرموقة، لأول مرة منذ العام 2021 بعد أن تعرض للهزيمة من قبل مدرب ليفربول يورغن كلوب الذي حقق الجائزة وقتها.

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وتم تقديم الجائزة المسماة بكأس السير أليكس فيرغسون إلى غوارديولا، في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء الثلاثاء، لكنه ما يزال متأخرا بفارق جائزتين عن فيرغسون نفسه، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة (5 مرات).

كما حصل غوارديولا على جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن فريقه من اللحاق بأرسنال خلال المراحل الأخيرة من الموسم، قبل أن يتفوق عليه ليصعد إلى منصة التتويج.

وفي حديثه بعد حصوله على جائزة LMA، قال غوارديولا: "يسعدني تلقي جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لهذا العام، إنه لشرف لا يصدق أن أحصل على الجائزة، نحن في أفضل دوري في العالم وأعدكم بأننا سنكون هناك الموسم المقبل".

وأشرف المدرب البالغ 52 عاما، على أكثر فترات مانشستر سيتي نجاحا في تاريخ النادي، بفوزه بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة توليه المسؤولية.

المصدر: "وكالات"