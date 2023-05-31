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ارتفاع عدد ضحايا انهيار مدرج في ملعب روستوف إلى 36 شخصا (فيديو وصور)

الرياضة

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مدرج في ملعب روستوف إلى 36 شخصا (فيديو وصور)
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ارتفع عدد ضحايا انهيار منصة المتفرجين في ملعب مقاطعة روستوف الروسية ليبلغ حتى اللحظة 36 شخصا، وفقا لتصريحات حاكم المقاطعة فاسيلي غولوبيف.

وحدثت الواقعة الثلاثاء على أرض ملعب لمدرسة رياضية، خلال منافسات كرة القدم الإقليمية، حيث اختبأت مجموعة من الأطفال من المطر الشديد تحت منصة الجمهور لكن المدرج انقلب مع هبوب رياح، ليتم إسعاف الضحايا إلى أقرب مستشفى.

وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن 26 ضحية، 15 منهم من الأطفال.

وقال شاهد عيان عن الحادث إن رياحا قوية ضربت المنطقة زادت حدتها خلال ثوان قليلة.

وضربت مقاطعة روستوف في الأيام الأخيرة السيول والعواصف المصحوبة بحبات البرد الكبيرة.

المصدر:RT

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