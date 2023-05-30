"الفيفا" يعلن رفع عقوبة منع الأهلي من إبرام التعاقدات

أعلن الأهلي السعودي عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، برفع قراره السابق بحرمان النادي من إبرام صفقات جديدة، على خلفية قضية المستحقات المتأخرة للاعب الفريق السابق، غرابان.

ونشر الأهلي بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء على النحو التالي: "صدر قرار من غرفة فض المنازعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالقضية رقم 8332 FPSD لصالح اللاعب لويس غرابان والقاضي بسداد إجمالي مبلغ مليون ومئتي ألف دولار أمريكي وعقوبة رياضية بإيقاف النادي عن التسجيل لفترتين نظامية.. وعليه قامت الإدارة القانونية بالتنسيق مع عدد من المكاتب الدولية ذات الخبرة القانونية برفع استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية وسجلت القضية بالرقم CAS2023/A/9553 وعلى أثر ذلك تم تقديم دفوع النادي في هذا الخصوص لمحاولة إلغاء القرار وفقا للمسوغات القانونية التي تحددت في ضوء استراتيجية هيئة الدفاع".

📝 بيـان إعلامي pic.twitter.com/jgVvGATv1W — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 30, 2023

وأتم البيان: "وعليه تم إبلاغ النادي اليوم (الثلاثاء) عصرا بصدور قرار من هيئة التحكيم بقبول إجراءات التدابير الاحترازية وإيقاف قرار منع التسجيل حتى صدور القرار النهائي في هذه القضية. والله ولي التوفيق".

وكان الأهلي قد تعاقد مع الجامايكي لويس غرابان في أغسطس 2022، قبل أن تقرر إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب في يناير الماضي.

ويستعد الأهلي للمشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى ليصعد إلى دوري الأضواء.

المصدر: موقع نادي الأهلي