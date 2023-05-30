الروسي مدفيديف يودع بطولة "رولان غاروس" مبكرا

خرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا من الدور الأول لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بخسارته أمام البرازيلي تياغو سيبوث ويلد الثلاثاء.

وعانى مدفيديف الذي دخل البطولة بمعنويات عالية عقب تتويجه بلقب دورة روما لماسترز الألف نقطة، الأول له على الملاعب الترابية في مسيرته الاحترافية، وكان أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب في "رولان غاروس" مع الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أولا والصربي نوفاك دجوكوفيتش الثالث، الأمرين في المباراة الماراثونية التي استغرقت أربع ساعات و15 دقيقة وارتكب العديد من الأخطاء المزدوجة والمباشرة كلفته الخسارة الخامسة في الدور الأول لرولان غاروس في سبع مشاركات، بواقع 6-7 و7-6 و6-2 و3-6 و4-6.

وقال سيبوث ويلد البالغ من العمر 23 عاما بعد إطاحته بالنجم الروسي: "لقد شاهدت دانييل يلعب في سنوات شبابي. لقد تحقق حلم الفوز على هذا النوع من اللاعبين في هذا الملعب".

وأضاف اللاعب المصنف الـ172 عالميا والصاعد من التصفيات "أردت فقط الحصول على زواياي الصحيحة، والوصول إلى الشبكة قدر الإمكان واستخدام ضربتي الأمامية قدر الإمكان ضده. أعتقد أن ذلك نجح بشكل جيد".

وتابع "عانيت من تشنجات في المجموعة الثانية ولم أستطع فعلا أن أرسل بالطريقة التي أريدها لكنني حاولت تقديم أفضل ما لدي. أنا سعيد حقا بالطريقة التي لعبت بها".

ويلتقي سيبوث ويلد في الدور المقبل مع الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق بين الأرجنتيني غيدو بيا والفرنسي كنتان هاليس.

المصدر: وكالات