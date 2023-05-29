الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الألماني لهذا الموسم

اختير الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني البالغ 19 عاما ومحط اهتمام ريال مدريد الإسباني، أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2022-2023 الاثنين.

وكان بيلينغهام الذي سجل ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة، أحد أبرز لاعبي الموسم لدورتموند الذي أنهى الدوري الألماني بشكل درامي وحل ثانيا بنفس عدد النقاط مع بايرن ميونخ الذي توج بطلا للمرة الحادية عشرة تواليا.

وبعد موسمه الثالث في الـ"بوندسليغا"، أثبت بيلينغهام نفسه لاعبا رئيسيا في هيكلية دورتموند، حيث خاض 31 مباراة على مدار 34 مرحلة، بينها 30 مباراة شارك فيها أساسيا.

وبفضل بروزه على الساحة الأوروبية، يخوض الدولي الإنجليزي (24 مباراة دولية) مفاوضات متقدمة للتوقيع مع ريال مدريد، في إطار صفقة تتخطى قيمتها 100 مليون يورو، وفقا للصحافة الألمانية والإسبانية والإنجليزية.

وكان بيلينغهام انتقل من برمنغهام سيتي الإنجليزي إلى دورتموند في يوليو 2020 مقابل 29 مليون يورو.

المصدر: وكالات