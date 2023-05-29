رغم قيادته الفريق للقب غائب منذ 33 عاما.. نابولي يعلن رحيل سباليتي

أعلن نادي نابولي الإيطالي رسميا، رحيل لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق، رغم حصده للقب الدوري الإيطالي الموسم الحالي.

وأنهى الفريق الجنوبي نابولي بقيادة مدربه سباليتي انتظارا دام 33 عاما وتحديدا منذ إنجازه مع أسطورته الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ووضع حدا لهيمنة فرق الشمال على لقب الدوري منذ ذلك الموسم.

وقال أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي سبورتس"، إن سباليتي سيرحل عن قيادة الفريق مع نهاية الموسم الحالي من الدوري

وأوضح رئيس النادي الإيطالي في حديثه: "رحيل سباليتي؟ إنه رجل حر، وعندما يقول أحدهم أنه قد حقق أفضل ما لديه ويريد أن يأخذ سنة فاصلة فمن الصواب تركه حرا".

🚨 Napoli president de Laurentiis has confirmed Luciano Spalletti’s imminent exit.



“Yes, Spalletti told me he’d prefer to take a sabbatical year, could I say no? He gave me a lot and I thank him”.



“He came to me and said that he’s given his all, that a circle has been closed”. pic.twitter.com/S1e580homL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023

إقرأ المزيد

واستكمل في تصريحاته قائلا: "لقد أخبرني أن عقده لا يزال يتبقى فيه موسم آخر، إلا أنه يريد التوقف، لا يمكنني رفض ذلك أبدا. قدم لنا الكثير وأشكره على ذلك".

ونجح نابولي في حسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة بتاريخه، وذلك قبل نهاية هذا موسم بشكل رسمي بـ5 جولات كاملة، ليعيد نفسه إلى منصات التتويج مرة أخرى.

وبات سباليتي عن 64 عاما أكبر مدرب يتوج بطلا لإيطاليا، محطما الرقم القياسي لماوريتسيو ساري المتوج في 2020 مع يوفنتوس عن 61 عاما.

ويحتل فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 87 نقطة جمعهم من 37 جولة، قبل نهاية الموسم الحالي بجولة واحدة.

المصدر: وكالات"