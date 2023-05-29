المغربي حكيمي يجاور ميسي ومبابي بتشكيل الدوري الفرنسي المثالي
أعلنت الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين، الأحد، التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في بطولة الدوري هذا الموسم.
السيدات والسادة، حان الآن الكشف عن فريق أفضل 11 لاعب في #الدوري_الفرنسي لموسم 2022-23! 👏🏆— الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) May 28, 2023
تهانينا لولد المغرب @AchrafHakimi المتواجد ضمن الأفضل لهذا الموسم! 🇲🇦#TropheesUNFPpic.twitter.com/ddLte4stRz
وتضم التشكيلة المثالية نجوما من 4 أندية مختلفة على النحو التالي: حراسة المرمى: بريس سامبا (لانس).
الدفاع: أشرف حكيمي ونونو مينديز (سان جيرمان)، تشانسيل مبيمبا (مارسيليا)، كيفن دانسو (لانس).
الوسط: فالنتين رونجيه (مارسيليا)، سيكو فوفانا (لانس)، كيفرين تورام (نيس).
الهجوم: لويس أوبيندا (لانس)، ميسي ومبابي (سان جيرمان).
وتصدر مبابي قائمة الهدافين برصيد 28 هدفا وصنع 6 في مشوار تتويج فريقه باللقب هذا الموسم.
يذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، خلفه لانس ومارسيليا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
المصدر: "وسائل إعلام"