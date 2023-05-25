شاهد.. لحظة إخراج الشرطة الرئيس الإسرائيلي من ملعب حيفا بعد اقتحام مشجعين

اضطر أفراد الأمن لإخراج الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ من الملعب، أمس الثلاثاء، بعد اقتحامه من قبل مشجعين مبتهجين بفوز فريق بيتار القدس بكأس إسرائيل لكرة القدم، في مدينة حيفا.

وتوج فريق بيتار القدس بكأس إسرائيل بعد فوز على مكابي نتانيا (3-0) في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب "سامي عوفر" بمدينة حيفا.

وأظهر فيديو للأحداث، هرتسوغ وهو يسلم الميداليات للاعبي الفريق الفائز أثناء اقتحام مشجعين الملعب ومسارعة أفراد الأمن بالإحاطة بهرتسوغ واصطحابه إلى خارج الملعب.

سارع أفراد الأمن بإخراج الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ من أحد ملاعب كرة القدم في مدينة #حيفا، بعدما اقتحم مشجعون مبتهجون أرض الملعب لدى فوز فريق بيتار #القدس بكأس #إسرائيل#نكمن_في_التفاصيلpic.twitter.com/24vNGFEYFe — Independent عربية (@IndyArabia) May 24, 2023

Sad scenes tonight at Sammy Ofer Stadium where Beitar Jerusalem won the Israeli State Cup after beating Maccabi Netanya but no trophy ceremony took place after Beitar fans stormed the pitch to celebrate the win. In the video President Isaac Herzog being rushed out of stadium pic.twitter.com/QJEbtPXudT — Roy Jankelowitz (@roijay) May 24, 2023

وقال هرتسوغ في بيان إن المشجعين أفسدوا مراسم المباراة النهائية لدرجة أنه لم يتسن تسليم الكأس للفريق الفائز.

وأضاف هرتسوغ “من العار على مشجعين مخلصين لناديهم انتظروا 14 عاما للفوز بالكأس ألا يتفهموا هذه اللفتة الرمزية والمهمة للغاية في وقت يسودهم فيه شعور بالفخر (لفوز فريقهم)”.

ويعد بيتار القدس من أكبر فرق كرة القدم الإسرائيلية، ويُعرف عن مشجعيه أنهم الأكثر عنصرية في إسرائيل، وسبق لهم رفع شعارات معادية للفلسطينيين والعرب خلال المباريات بينها “الموت للعرب”، وأيضا رفضهم لرؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.

ونشر مشجعون للنادي قبل أعوام أغاني تضم عبارات مسيئة لنبي الإسلام.

ومن المواقف العنصرية الشهيرة لرابطة مشجعي الفريق، مطالبتهم إدارة النادي، في يونيو 2019، بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري محمد علي، بسبب اسمه، أو تغييره، شرطا لقبول لعبه في الفريق.

وكان مستثمرون إماراتيون يعتزمون شراء حصة من نادي بيتار القدس، لكن الصفقة لم تتم.

وأفادت صحيفة "سبورت إكسبريس" الرياضية الروسية، بأن نادي بيتار القدس فاز بكأس إسرائيل للمرة الثامنة في تاريخ البلاد، وسيخوض الفريق تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروسي غريغوري موروزوف مدافع نادي بيتار القدس شارك في المباراة أساسيا وصنع أحد أهداف فريقه، بينما شارك مواطنه سيرغي بورودين، الذي يلعب مع الفريق الإسرائيلي على سبيل الإعارة من نادي كراسنودار، كبديل في نهاية اللقاء، واحتفل بالفوز والعلم الروسي على كتفيه.

المصدر: وسائل إعلام