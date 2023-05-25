بالدموع.. إنييستا ينهي "مغامرة اليابان" ويرفض الاعتزال

حسم المخضرم أندريس إنييستا أمر رحيله عن صفوف فيسيل كوبي الياباني، ورجحت تقارير صحفية أن تكون الخطوة التالية للنجم الإسباني في الشرق الأوسط، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وقال إنييستا البالغ 39 عاما خلال المؤتمر الصحفي عن أسباب رحيله: "كنت أتخيل نفسي دائما أنني سأعتزل هنا، ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما تم التخطيط لها، لأنني مازلت أريد الاستمرار والقتال على أرض الملعب، خاصة أنني تدربت بشكل جيد خلال الأشهر الماضية، وأشعر بأنني جاهز للعب".

ويستمر عقد بطل العالم 2010 حتى نهاية العام، لكن إنييستا قال إنه سيغادر فيسيل في يوليو المقبل بعد تراجع دوره.

وشارك لاعب الوسط في 3 مباريات كبديل وخاض مجموع 38 دقيقة فقط هذا الموسم مع الفريق الياباني متصدر الدوري بفارق 3 نقاط، بعد مرور 14 مرحلة من أصل 34.

وقال مايسترو خط الوسط إنه لا يعرف أين ستكون وجهته التالية، لكنه استبعد الاعتزال.

ويعتبر إنييستا على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في جيله، وقد ارتبط بالعودة الى برشلونة ليكون ضمن الجهاز الفني.

وقال للصحافيين مع توقف متقطع لمسح دموعه :"أولا أريد أن أنهي وقتي هنا بشكل جيد ثم أرى ما هي الخيارات المتاحة لي".

وتابع: "أريد الاستمرار في اللعب ثم الاعتزال وأنا لا أزال نشطا في الملاعب. هذا صعب بالنسبة لي هنا، لذلك أريد أن أجد مكانا يمكنني الاعتزال فيه في النهاية".

وانضم "الرسام" الى فيسيل كوبي في العام 2018 بعد 16 عاما أمضاها في الفريق الأول لبرشلونة الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني في تسع مناسبات.

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وقع على عقد مدته ثلاث سنوات مع فيسيل براتب سنوي يبلغ 30 مليون دولار، وقد مدده في مايو 2021.

وفاز إنييستا بكأس الإمبراطور في 2019 وقاد فيسيل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد عام، كما توج بالكأس السوبر اليابانية 2020.

لكن الفريق كافح لتفادي الهبوط الموسم الماضي وأقال عدة مدربين تواليا قبل أن ينهيه في المركز 13 في نهاية المطاف في دوري مؤلف من 18 فريقا.

وقال إنييستا إن مغادرة فيسيل كانت "من أصعب القرارات في مسيرتي. كنت أعتقد دائما أنني سأعتزل هنا، لكن الأمور لم تسر كما رغبت".

مضيفا: "خلال الأشهر القليلة الماضية، تدربت بجهد بهدف المساهمة في الفريق، لكنني بدأت أشعر أن المدرب لديه أولويات مختلفة".

وسيلعب إنييستا مع فيسيل في مباراة ودية ضد برشلونة على ملعب طوكيو الوطني في 6 يونيو.

وستكون مباراته الأخيرة على أرضه ضد كونسادولي سابورو في الدوري يوم الأول من يوليو.

المصدر: "وكالات"