بسبب عدم قبول الروس.. تجريد الألعاب الأوروبية من البطولات الفردية في المبارزة

جرد الاتحاد الدولي للمبارزة، الألعاب الأوروبية 2023 المقرر إقامتها في بوزنان البولندية بالفترة من 21 يونيو إلى 2 يوليو، من المنافسات الفردية الأوروبية للمبارزة.

إذ قامت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للمبارزة بإزالة المنافسات الفردية من البطولة الأوروبية، وبالتالي لن تحتسب في هذه البطولة النقاط لسباق التأهل لأولمبياد باريس العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية تم اتخاذ القرار بسبب عدم قبول المبارزيين الروس في البطولة بسبب مشاكل الحصول على تأشيرات دخول إلى بولندا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في هذا الصدد، من المقرر إقامة بطولة أوروبية فردية مرتجلة في أكتوبر المقبل.

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وفي وقت سابق، أكدت اللجان الأولمبية الأوروبية أن الرياضيين الروس سيغيبون عن دورة الألعاب الأوروبية، التي ستقام في الفترة من 21 يونيو إلى 2 يوليو في مدينة كراكوف البولندية.

في مارس الفائت، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين الروس بالمشاركة في البطولات الدولية في وضع محايد وعلى الرغم من ذلك، رفض الاتحاد الدولي للمبارزة في وقت لاحق دخول العديد من المبارزين الروس، بما في ذلك أبطال الأولمبياد يانا يغوريان، صوفيا فيليكايا، صوفيا بوزدنياكوفا وأولغا نيكيتينا.

نتيجة لذلك، قال رئيس الاتحاد الروسي للمبارزة، إلغار مامادوف، إنه لن يتنافس أي مبارز روسي في البطولات الدولية.

المصدر: "لينتا.رو"