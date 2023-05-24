قرار الاتحاد التركي بشأن قضية البصق على المصري تريزيغيه أثناء السجود (فيديو)

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم تحويل اللاعب ساميت أكايدين للجنة الانضباط، بداعي البصق على المصري محمود حسن (تريزيغيه)، خلال سجود الأخير على أرض الملعب.

وأظهرت صور ولقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصق أكايدين نحو تريزيغيه، الذي سجل هدف فريقه الوحيد قبل عشر دقائق من النهاية، في المباراة التي انتهت بفوز فنربخشة 3-1 يوم الخميس الماضي.

ويبدو أن قرار الاتحاد التركي لم يرق لنادي فنربخشة الذي اعترض، وقال في بيان عبر "تويتر": "لا يمكن قبول القرار القانوني للاتحاد التركي لكرة القدم".

وأضاف: "إنه لحدث تاريخي أن يقرر الاتحاد التركي إحالة لاعبنا ساميت أكايدين إلى لجنة الانضباط.. ثبت بوضوح أنه لم يفعل شيئا بالعودة للقطات المصورة بالفيديو. هذا أمر فاضح".

وتابع: "هذه الواقعة لم يتضمنها تقرير (حكم) المباراة وهو افتراء من قبل الجمهور لكنه يوضح وجهة نظر الاتحاد التركي لكرة القدم تجاه فنربخشة.. يدعو النادي كل مسؤول يعمل تحت مظلة الاتحاد التركي ولا سيما في لجنة الانضباط، التي وقعت على هذا القرار، إلى حل الأمر فورا".

في أزمة في تركيا مع محمود تريزيجيه، اللقطة دي انتشرت وإن ساميت أكايدين، مدافع فنربخشة قام بالبصق على اللاعب خلال سجوده أمس احتفالا بهدف سجله من ركلة جزاء، نادي طرابزون سبور أصدر بيان أدان فيه الواقعة وطالب الاتحاد التركي بالتدخل pic.twitter.com/xpOEZcU78B — أبو نوح (@amgadalghonimy) May 20, 2023

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وزعم أكايدين أنه لم يتعمد البصق على تريزيغيه، وكتب عبر حسابه في "تويتر" في وقت سابق: "أدين الادعاءات غير الأخلاقية من خلال التلاعب بتصرفي، وهذا تصرف يحدث مع الرياضيين".

بدوره وصف نادي طرابزون سلوك أكايدين بأنه "أمر مثير للاشمئزاز، وأدان في بيان رسمي "العمل غير الإنساني ضد لاعبنا تريزيغيه خلال مواجهة فنربخشة يوم 18 مايو".

وأضاف: "إنه لأمر مثير للاشمئزاز أن يبصق ساميت أكايدين لاعب فنربخشة على لاعبنا بينما كان يسجد احتفالا بالهدف".

وختم بيان طرابزون: "ندعو المجتمع الرياضي إلى إدانة هذه الأعمال العدوانية واللاإنسانية، وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم من أجل إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، فنحن نريد الاحترام للجميع".

المصدر: "وسائل إعلام"