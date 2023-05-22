الظاهرة رونالدو يقحم نفسه في "أزمة فينيسيوس"

حرص الظاهرة رونالدو، أسطورة الكرة البرازيلية، على دعم مواطنه فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد.

وجاء ذلك بعد أن تعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني، أمس الأحد، والتي خسرها الملكي بهدف نظيف.



ونشر رونالدو، صورة فينيسيوس، على حسابه بشبكة "إنستغرام" وكتب عليها: "حلقة جديدة من العنصرية في الليغا.. إلى متى؟ طالما أن هناك إفلاتا من العقاب وتواطؤا ستكون هناك عنصرية".

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وأضاف: "من غير المقبول أن الحكام والاتحاد والمسؤولين لا يتخذون إجراء وأن المشجعين يصفقون لمثل هذا العبث. هذا يكفي.. فينيسيوس اعتمد علي في معركتك... إنها معركتنا".

وأوضح "فابريتسيو رومانو" أن التقارير التي تحدثت عن رحيل فينيسيوس جونيور عن إسبانيا وريال مدريد بسبب تكرر الوقائع العنصرية لا صحة لها.

وذكر الإيطالي أن اللاعب عازم على البقاء والتغلب على المشكلة، وخصوصا بعد أن كان قد جدد عقده لمدة طويلة قبل عدة شهور.

المصدر: "وسائل إعلام"