مستغلا عقوبة إيقافه والإصابة.. الشناوي يعقد قرانه قبل نهائي أبطال إفريقيا

يبدو أن محمد الشناوي حارس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر، يحاول فرض مزيد من الاستقرار في حياته الشخصية من أجل التركيز أكثر في حياته العملية ومشواره مع كرة القدم.

وأكد الناقد الرياضي عمرو الدرديري، أن محمد الشناوي، عقد قرانه مؤخرا خلال فترة إيقافه.

وكتب الدرديري عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "محمد الشناوي عقد قرانه خلال فترة الراحة التي حصل عليها بسبب إيقافه ثلاث مباريات والإصابة.. مبروك من القلب لحارس الأهلي ومنتخب مصر الشناوي".

ويقدم الشناوي أداء جيدا مع الأهلي هذا الموسم، حيث ساهم في وصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد المغربي، كما يسبر "المارد الأحمر" بخطى ثابتة للتتويج بلقب الدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا في الرابع من يونيو المقبل على أن يتقابلا الفريقان مجددا إيابا في الـ11 من الشهر ذاته.

المصدر: RT