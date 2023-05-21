بوغبا يقطع على نفسه عهدا بعد تعرضه لانتكاسة جديدة

تعهد الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ببذل قصارى جهده للعودة الموسم المقبل في أفضل حالاته، بعد عام معقد للغاية داخل وخارج الملعب.

وعانى النجم المتوج بكأس العالم 2018 من إصابة في فخذه الأحد الماضي في أول مباراة تنافسية يبدأها أساسيا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وترك الملعب وهو يخفي دموعه من خلال وضع قميصه على وجهه.

وبعد عودته الصيف الماضي إلى يوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، عاش بوغبا جحيم الإصابات أولا في ركبته اليمنى في يوليو الماضي أجبرته على الخضوع لجراحة في سبتمبر أبعدته عن مونديال قطر 2022.

وأصيب بوغبا مجددا في مارس الماضي بفخذه الأيمن، ثم عاد إلى اللعب تدريجا منتصف أبريل قبل انتكاسته الأخيرة.

وخاض الدولي الفرنسي 10 مباريات هذا الموسم، في مدة أقصاها 25 دقيقة.

خارج الملعب، كان على بوغبا أن يتعامل مع مؤامرة ابتزاز بملايين الدولارات تتعلق بشقيقه ماتياس.

وقال بوغبا عبر حسابه على "إنستغرام" الأحد "كان العام معقدا جدا جدا بسبب المشاكل داخل وخارج أرض الملعب".

وتابع "خارج الملعب كان الأمر صعبا حقا بالنسبة لي. ما حدث كان صعبا على الصعيد الذهني. حاولت أن ألجأ إلى ما أحبه، ألعب كرة القدم، للهروب على أرض الملعب، لكن هذا لم يكن ممكنا لأنني عانيت جسديا من مشاكل كثيرة".

وتابع اللاعب البالغ 30 عاما "يجب أن أتحلى بالصبر. ذهنيا، أنا أفضل كثيرا. عليّ أن أحتفظ بالأمل".

وأضاف "سأبذل قصارى جهدي عقليا وجسديا للعودة في أفضل حالاتي، لمساعدة الفريق على الفوز بالألقاب، وهذا هو سبب عودتي إلى هنا. لن أستسلم".

ونظرا لانتهاء موسم الدوري الإيطالي في 4 يونيو المقبل وغياب مرتقب لبوغبا بين 15 و20 يوما، لن يكون بمقدوره المشاركة مجددا مع فريق السيدة العجوز هذا الموسم.

المصدر: وكالات