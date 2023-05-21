منتخب شباب العراق يرد على اتهام أعضائه بالتحرش الجنسي في الأرجنتين

نفى منتخب شباب العراق المشارك في كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما المقامة في الأرجنتين، "اتهامات تلقى جزافا" ضد المنتخب باعتداء جنسي على إحدى العاملات في فندق يقيم فيه اللاعبون.

وحصل شرطي مسؤول عن أمن المنتخب العراقي على شهادة عاملة شابة في مطعم الفندق، أكدت أن أفراد المنتخب العراقي "لمسوا أجزاء حميمة من جسدها"، مساء الخميس، حسبما ورد في تقرير شرطة دي لا بلاتا (60 كلم من العاصمة بوينس آيرس) الذي نشرته صحف أرجنتينية عدة.

وقدم مدير الاستقبال في الفندق الذي استمع إليه الشرطي الأرجنتيني شهادته، بأن أعضاء المنتخب العراقي "ساروا بملابسهم الداخلية في أروقة الفندق، وفعّلوا نظام إنذار الحريق عمدا"، وأضاف أن سلوكيات مماثلة "لم نشهدها من قبل في الفندق".

ونقل تقرير الشرطة أن مسؤولا أمنيا أشار إلى أن أعضاء البعثة "أساؤوا التصرف مع مترجمة" محلية، و"عطلوا مصعد الفندق، من خلال تحميل الوزن الزائد".

ونفت إدارة المنتخب العراقي في وقت متأخر مساء السبت، الاتهامات في مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باتحاد الكرة العراقي.

وقال المدير الإداري للمنتخب نديم كريم عبر الفيديو "للأسف التهم تلقى جزافا على أعضاء المنتخب بأن هناك عمليات تحرش جنسي".

وتابع "أنا أرافق الوفد منذ سنتين، وشاركنا في أكثر من معسكر تدريبي في منتجعات سواء كان في أنطاليا أو في إسبانيا"، موضحا بأنه "على الرغم من مدى الحرية" التي توفرت هناك "لم نتعرض إلى هكذا تهم".

وذكر كريم "لو كان فعلا مثل هذا العمل المشين مع الأسف موجود، لكان الآن الفيديو متداول في العالم كله"، مضيفا "اليوم نحن في عام 2023، وكل الناس مراقبة، بكل المواقع الشوارع، الفنادق، كلها مراقبة بالكاميرات".

واعتبر المدير الإداري أن اتهامات "إدارة الفندق" الذي تقيم فيه بعثة منتخب العراق بالقيام بممارسات تخريبية واعتداء جاء "كردة فعل على إصرار الوفد على تغيير الفندق" الذي يفتقد "كافة المتطلبات.. من وسائل الراحة" مثل ناد رياضي، كما أنه بعيد عن موقع التدريبات.

وانطلقت منافسات كأس العالم تحت 20 عاما أمس السبت وتستمر منافسات البطولة حتى 11 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ووقع العراق، وصيف بطل آسيا، في المجموعة الخامسة إلى جانب أوروغواي وإنجلترا وتونس، ويخوض مباراته الأولى غدا الاثنين ضد أوروغواي.

المصدر: أ ف ب