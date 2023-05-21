أين سيلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد؟

حقق الوداد المغربي تعادلا بطعم الانتصار مع مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي 2-2 أمس السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدا في المباراة النهائية مع الأهلي المصري.

واستفاد الوداد من مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل إلى المباراة النهائية بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

وبذلك يتكرر نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي بنفس الفريقين، بعد أن توج الوداد باللقب العام الماضي على حساب الأهلي المصري 2-0.

وكان الأهلي قد حجز بطاقة التأهل الأولى للمباراة النهائية لهذا الموسم بعدما جدد فوزه الجمعة على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 بعد أن تغلب عليه ذهابا بثلاثية دون رد.

- موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

تم تحديد موعد مباراتي الذهاب والإياب من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على الشكل التالي:

مباراة الذهاب – الأحد 4 يونيو – على ملعب القاهرة الدولي.

مباراة الإياب – الأحد 11 يونيو – على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

المصدر: RT