أول رد للاعب فنربخشة بعد اتهامه بالبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده

نشر سامت أكايدين، لاعب فنربخشة، بيانا رد فيه على اتهامه بـ"البصق على لاعب طرابزون سبور المصري، محمود حسن تريزيغيه"، خلال مباراة الفريقين في الدوري التركي.

وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدين وهو "يبصق" في تجاه تريزيغيه أثناء سجود الأخير احتفالا بتسجيله هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

🔴 بيان حول واقعة البصق على تريزيجيه أثناء سجوده



نادي طرابزون التركي يدين واقعة بصق لاعب فنربخشه التركي صمد أكايدين على الدولي المصري لاعب طرابزون، محمود ترزيجيه أثناء سجوده بعد احتفاله بهدف خلال الفوز 3-1 على فنربخشه، الخميس الماضي، في الدوري التركي.



الواقعة أثارت جدلاً واسعًا… pic.twitter.com/S2i9cAY0nj — Khaled Attia (@kh_attia) May 20, 2023

وأثار سلوك أكايدين استياء رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الاتحاد التركي لكرة القدم بمعاقبة لاعب فنربخشة على تصرفه الذي وصفوه بأنه "عنصري ومخلّ بالروح الرياضية".

ورد أكايدن على تلك الاتهامات عبر حسابه على موقع "تويتر" حيث كتب "أستنكر الادعاءات غير الأخلاقية التي تلاعبت باللقطة وبزاوية التصوير، لأن تصرفي هو عادة اعتادها الرياضيون".

وأضاف "أحيل أمري إلى الله ضد كل من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والناس بهذا القذف والأسلوب الرخيص في مواقع التواصل".

المصدر: RT