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أول رد للاعب فنربخشة بعد اتهامه بالبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده

الرياضة

أول رد للاعب فنربخشة بعد اتهامه بالبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده
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نشر سامت أكايدين، لاعب فنربخشة، بيانا رد فيه على اتهامه بـ"البصق على لاعب طرابزون سبور المصري، محمود حسن تريزيغيه"، خلال مباراة الفريقين في الدوري التركي.

وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدين وهو "يبصق" في تجاه تريزيغيه أثناء سجود الأخير احتفالا بتسجيله هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وأثار سلوك أكايدين استياء رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الاتحاد التركي لكرة القدم بمعاقبة لاعب فنربخشة على تصرفه الذي وصفوه بأنه "عنصري ومخلّ بالروح الرياضية".

ورد أكايدن على تلك الاتهامات عبر حسابه على موقع "تويتر" حيث كتب "أستنكر الادعاءات غير الأخلاقية التي تلاعبت باللقطة وبزاوية التصوير، لأن تصرفي هو عادة اعتادها الرياضيون".

وأضاف "أحيل أمري إلى الله ضد كل من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والناس بهذا القذف والأسلوب الرخيص في مواقع التواصل".

المصدر: RT

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