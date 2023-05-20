ليفربول يتعادل مع أستون فيلا وتتضاءل حظوظه في التأهل لدوري الأبطال

فرض نادي أستون فيلا، التعادل 1-1 على مضيفه ليفربول في مباراة جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأحرز جاكوب رامزى، الهدف الأول لصالح أستون فيلا في الدقيقة 28، فيما سجل روبرتو فيرمينو هدف التعادل لنادي ليفربول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة من 37 مباراة في المركز الخامس متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأصبح موقف ليفربول معقدا جدا لحجز مقعده في دوري الأبطال.

وللتأهل، يحتاج ليفربول إلى الفوز في مباراته ضد ساوثهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وانتظار خسارة مانشستر يونايتد في مباراتيه أمام كل من تشيلسي وفولهام.

المصدر: RT