أول تعليق لمدرب الأهلي المصري بعد فوز فريقه على الترجي التونسي

اعتبر مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، أن فريقه "فاز بشكل مريح" على الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس الجمعة.

وحجز الأهلي مقعده في النهائي القاري للموسم الرابع على التوالي، بعدما جدد فوزه على ضيفه الترجي 1-0، على ملعب القاهرة الدولي، وذلك بعد فوزه ذهابا بثلاثية دون رد في تونس.

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وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أضعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني لزيادة النتيجة، ولكن في النهاية فزنا بشكل مريح وتأهلنا".

وبسؤاله عن النهائي المنتظر مع المتأهل بين الوداد المغربي ومامليودي صن داونز الجنوب إفريقي (0-0 ذهابا)، قال كولر "نحن لا نعرف من سيصل للنهائي، وأيا كان المنافس سنستعد له بالتحليل والتدريبات".

وأضاف مدرب النادي الذي يحمل الرقم القياسي في البطولة القارية (10) والذي سيخوض النهائي السادس عشر في تاريخه "أنا سعيد بمستوى الفريق حاليا فنحن نلعب كرة قدم جيدة، وهذا ما أظهره اللاعبون على مستوى السيطرة".

وتابع المدرب السويسري "مباراة الذهاب في النهائي ستكون في القاهرة وبالتالي ستكون محور تركيزنا".

وعن التوقعات بمواجهة ماميلودي صن داونز والمطالبة بالثأر من الهزيمة أمامه بخماسية في دور المجموعات، قال كولر "لا أملك هذه المشاعر، ولكن إن كان هو المنافس في النهائي سنحاول الفوز عليه وتفادي ما حدث في المرة السابقة".

وسيتعرف الأهلي على منافسه في النهائي في وقت لاحق اليوم، حيث يستضيف صن داونز نادي الوداد.

المصدر: وكالات