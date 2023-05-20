مونديال الشباب.. اتهام منتخب العراق بممارسات تخريبية والاعتداء الجنسي

يواجه منتخب العراق لكرة القدم المشارك في كأس العالم تحت 20 عاما في الأرجنتين، تحقيقا بسبب "ممارسات تخريبية" واعتداء جنسي مزعوم لأعضائه في فندق إقامته، بحسب ما ذكر تقرير للشرطة.

وحصل شرطي مسؤول عن أمن المنتخب العراقي على شهادة عاملة شابة في مطعم الفندق، أكدت أن أفراد المنتخب العراقي "لمسوا أجزاء حميمة من جسدها"، مساء الخميس، حسبما ورد في تقرير شرطة دي لا بلاتا (60 كلم من العاصمة بوينس آيرس) الذي نشرته صحف أرجنتينية عدة.

ولم ترغب الفتاة، بحسب التقرير، في تقديم شكوى أو الكشف عن هويتها.

وقدم مدير الاستقبال في الفندق الذي استمع إليه الشرطي الأرجنتيني شهادته، بأن أعضاء المنتخب العراقي "ساروا بملابسهم الداخلية في أروقة الفندق، وفعّلوا نظام إنذار الحريق عمدا"، وأضاف أن سلوكيات مماثلة "لم نشهدها من قبل في الفندق".

ونقل تقرير الشرطة أن مسؤولا أمنيا أشار إلى أن أعضاء البعثة "أساؤوا التصرف مع مترجمة" محلية، و"عطلوا مصعد الفندق، من خلال تحميل الوزن الزائد".

وبحسب تقرير الشرطة، فإن رئيس بعثة منتخب العراق إلى الأرجنتين، محمد ناصر شكرون أُبلغ رسميا بالوقائع عبر مترجمة، كما طالب رئيس اللجنة المحلية المنظمة في الاتحاد الأرجنتيني بفتح تحقيق شامل.

وعبر القناة الإعلامية للاتحاد العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي، نفت رئاسة البعثة "الأخبار المتناقلة غير الدقيقة والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونية الأرجنتينية صباح اليوم الجمعة، بخصوص حدوث مشاكل داخل مقر إقامة منتخبنا الشبابي في العاصمةِ الأرجنتينية بوينس آيرس"، دون إعطاء أية تفاصيل مباشرة حول المشاكل التي واجهها منتخبه الشبابي.

وتابع "تؤكد رئاسة الوفد العراقي أن الأمور طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو الوفد، وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في التعاطي مع المعلومات، خصوصا أن المنتخب تنتظره مباراة مهمة في افتتاح مبارياته ضمن المونديال العالمي أمام الأوروغواي..".

وأضاف الاتحاد العراقي في بيان لاحق أنه "وسط أجواء ماطرة، وبروح معنوية عالية، أجرى منتخبنا للشباب وحدته التدريبية في ملعب مجمع نادي خمينيزا للتدريبات والذي يبعد 10 كم عن مقر إقامة وفد منتخبنا في مدينة لابلاتا، استعدادا لمواجهة منتخب أوروغواي" بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم "عدنان درجال وعضوي اتحاد الكرة (محمد ناصر وخلف جلال)، ومدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس".

وينطلق كأس العالم تحت 20 عاما غدا الأحد وتستمر منافسات البطولة حتى 11 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ووقع العراق، وصيف بطل آسيا، في المجموعة الخامسة إلى جانب أوروغواي وإنجلترا وتونس، ويخوض مباراته الأولى الاثنين ضد أوروغواي.

المصدر: أ ف ب