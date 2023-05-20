فريق فوينيكس الروسي يتوج بالبطولة الدولية لألعاب الفيجيتال

انتهت البطولة الدولية لألعاب الفيجيتال "phygital Games" في قازان أمس الجمعة، حيث أقيمت مباراتان لكرة القدم الفيجيتال.

وقد حضر النهائي ومباراة المركز الثالث للمسابقة وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين.

وجمعت مباراة تحديد المركز الثالث بين روتور الروسي وبينارول من أوروغواي وانتهت لمصلحة الفريق الروسي بنتيجة 12: 8 (7:7 بعد المرحلة الرقمية).

أما المباراة النهائية فكانت بين نادي فوينيكس الروسي الذي ضم في صفوفه لاعبين سابقين من سبارتاك موسكو ومنتخب روسيا لكرة القدم رومان شيشكين وألكسندر شيشوكوف، وفريق "R10" البرازيلي.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الروسي بنتيجة 12:7 (8: 4 بعد المرحلة الرقمية).

وكرة القدم الفيجيتال"phygital football" هي مزيج من كرة القدم داخل الصالات الكلاسيكية 5 ضد 5 وكرة القدم الافتراضية.

في المرحلة الأولى، تلعب الفرق مباراة في جهاز محاكاة لكرة القدم، ثم يذهب اللاعبون إلى موقع حقيقي ويحددون الأقوى هناك. يتم تحديد الفائز في المباراة بمجموع الأهداف المسجلة في كلتا المرحلتين.

وعلق ماتيتسين على حضوره البطولة قائلا: "أعتقد أن هذا الاتجاه له مستقبل جيد، فهو يعكس مصالح شبابنا. أهم شيء هو أنه من خلال الفيجيتال يمكننا إيجاد توازن بين النشاط البدني والرياضة الحقيقية والرياضات الإلكترونية".

وأضاف: "الألعاب الرقمية أثارت الاهتمام ليس فقط بين الروس، ولكن أيضا بين ضيوف منتدى قازان الاقتصادي الدولي".

وأكمل وزير الرياضة الروسي: "هناك اهتمام (بهذه ألعاب الفيجيتال)، ويعطي الأمل في أن يكون هناك العديد من الفرق وأن المشروع سيستمر.. أنا سعيد جدا بالأجواء التي صاحبت ألعاب الفيجيتال ..".

المصدر: RT