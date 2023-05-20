منتخب السنغال يسجل هدفين متأخرين ليخطف كأس إفريقيا للناشئين من المغرب

توج منتخب السنغال بكأس إفريقيا لكرة القدم للناشئين أقل من 17 عاما، بعد فوزه أمس الجمعة على نظيره المغربي 2ـ1، في المباراة النهائية التي استضافها ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر.

وأنهى منتخب المغرب شوط المباراة الأول متقدما بهدف دون رد، من توقيع عبد الحميد بودلال.

وحافظ المنتخب المغربي على تقدمه حتى الدقائق العشر الأخيرة من المباراة حيث تمكن السنغاليون من تسجيل هدفين عن طريق فالو ضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 80، وساني بضربة رأس (84).

وبتتويجه بالنسخة الـ14 من كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 عاما، أصبح منتخب السنغال البطل التاسع في البطولة على مر تاريخها.

وتمتلك كل من منتخبات الكاميرون ونيجيريا ومالي وغامبيا وغانا الريادة في أمم إفريقيا للناشئين بتتويج كل منها بلقبين في النسخ السابقة، مقابل لقب واحد لكل من كوت ديفور ومصر وبوركينا فاسو وأخيرا السنغال.

المصدر: RT