الدوري الفرنسي.. موناكو يسقط أمام ليون ويفقد فرصة المركز الثالث

فقد موناكو أي حظوظ متبقية باحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى، بعد سقوطه أمام ليون 1-3 ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة.

وسجل أهداف ليون كل من ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 38، وماكسينس كاكيريت (57)، وريان شرقي (78)، فيما كان موناكو افتتح التسجيل عن طريق وسام بن يدر في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء.

وبخسارته، فقد موناكو الرابع، رسميا حظوظه بالتقدم إلى المركز الثالث المؤهل إلى تصفيات دوري الأبطال، حيث يتخلف عن مارسيليا بفارق ثماني نقاط قبل جولتين من ختام الدوري.

في المقابل، عزز ليون موقعه في المركز السابع برصيد 59 نقطة وحافظ على بصيص أمل في المنافسة على التأهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية (الدوري الأوروبي أو المؤتمر ألأوروبي).

المصدر: وكالات