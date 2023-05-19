التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري الأبطال
أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري تشكيلة فريقه لمواجهة الترجي التونسي مساء يوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وجاء تشكيلة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.
الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية.
الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا".
📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 19, 2023
🔴| #يلا_يا_أهلي
⚫️| #أفريقيا_يا_أهليpic.twitter.com/t2hJuIYyJR
أما تشكيلة الترجي فجاءت كالتالي: صدقي الدبشي - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توغاي - محمد بن علي - غيث الوهابي - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - معتز الزدام - رشاد العرفاوي - محمد علي بن حمودة.
#TotalEnergiesCAFCL Semifinal #ASCEST | 🇪🇬@AlAhly 🆚 @ESTuniscom🇹🇳 : Starting Lineup / تشكيل الفريق / La formation de départ pic.twitter.com/ouZixAEnzx— Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) May 19, 2023
يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي في تونس انتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.
المصدر: RT