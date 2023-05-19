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التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري الأبطال

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري الأبطال
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أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري تشكيلة فريقه لمواجهة الترجي التونسي مساء يوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاء تشكيلة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية.

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا".

أما تشكيلة الترجي فجاءت كالتالي: صدقي الدبشي - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توغاي - محمد بن علي - غيث الوهابي - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - معتز الزدام - رشاد العرفاوي - محمد علي بن حمودة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي في تونس انتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

المصدر: RT

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