زيادة الجوائز المالية لأبطال إفريقيا والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، زيادة الجوائز المالية لبطولات القارة السمراء على مستوى الأندية.

وتقرر حصول بطل دوري أبطال إفريقيا على 4 ملايين دولار، مقابل مليوني دولار للوصيف.

ويحصل أطراف نصف النهائي على مليون و200 ألف دولار لكل فريق.

أما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستحصل على 900 ألف دولار.

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ويحصل أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات، على 700 ألف دولار، وهي نفس قيمة الجائزة لأصحاب المركز الرابع.

أما بطل الكونفيدرالية سيحصل على مليوني دولار، مقابل نصف مليون دولار للوصيف.

ويحصل أطراف نصف نهائي الكونفيدرالية على 750 ألف دولار.

أما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، ستحصل على 550 ألف دولار.

ويحصل أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات، على 400 ألف دولار، وهي نفس قيمة الجائزة لأصحاب المركز الرابع.

المصدر: "وكالات"