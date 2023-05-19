بسبب "جاسوس".. مانشستر سيتي يقاضي الدوري الإنجليزي

رفع مانشستر سيتي دعوى قضائية، ضد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليطعن في قراره بإدانة النادي بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وتلقى مانشستر سيتي إخطارا من الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير الماضي، يوضح التهم التي ارتكبها النادي باختراقه القواعد المالية.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز" الأمريكية، تقدم النادي بطعن في قرار الدوري، حيث لا ينبغي التحقيق في الأمر، قبل إخبار النادي.

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كما أكدت التقارير أن موراي روزين، محامي اللجنة القضائية المستقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن من قبل دعمه للمنافس أرسنال.

وفي تقرير الدوري الإنجليزي، أن اللجنة القضائية المستقلة، هي التي ستتولى التحقيق في الأمر، التي يتزعمها داعم منافس مانشستر سيتي.

يذكر أنه في حال ثبات التهمة على مانشستر سيتي، باختراقه قواعد اللعب المالي النظيف، سيتعرض لعقوبات كثيرة، أحدها الطرد من الدوري الممتاز تماما.

المصدر: goal