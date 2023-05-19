 
مباشر

بسبب "جاسوس".. مانشستر سيتي يقاضي الدوري الإنجليزي

الرياضة

بسبب
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vc54

رفع مانشستر سيتي دعوى قضائية، ضد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليطعن في قراره بإدانة النادي بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وتلقى مانشستر سيتي إخطارا من الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير الماضي، يوضح التهم التي ارتكبها النادي باختراقه القواعد المالية.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز" الأمريكية، تقدم النادي بطعن في قرار الدوري، حيث لا ينبغي التحقيق في الأمر، قبل إخبار النادي.

إقرأ المزيد
مانشستر سيتي على بعد ثلاث مباريات من تحقيق إنجاز تاريخي
مانشستر سيتي على بعد ثلاث مباريات من تحقيق إنجاز تاريخي

كما أكدت التقارير أن موراي روزين، محامي اللجنة القضائية المستقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن من قبل دعمه للمنافس أرسنال.

وفي تقرير الدوري الإنجليزي، أن اللجنة القضائية المستقلة، هي التي ستتولى التحقيق في الأمر، التي يتزعمها داعم منافس مانشستر سيتي.

يذكر أنه في حال ثبات التهمة على مانشستر سيتي، باختراقه قواعد اللعب المالي النظيف، سيتعرض لعقوبات كثيرة، أحدها الطرد من الدوري الممتاز تماما.

المصدر: goal

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من تغيب ومن حضر؟.. القادة العرب يصلون تباعا إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية (صور + فيديوهات)