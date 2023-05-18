الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يقترب من دوري الأبطال برباعية ضد برايتون

بات نيوكاسل قريبا من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ضيفه برايتون 4-1 يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم نيوكاسل بهدف عكسي للألماني دينيس أونديف في الدقيقة 22، قبل أن يعزز أفضليته برأسية لمدافعه دان بورن (45+4)، فيما قلص أونديف الفارق في الشوط الثاني (51).

وفي حين بحث برايتون عن معادلة النتيجة، قضى نيوكاسل على آماله بهدفين قاتلين في غضون دقيقة عبر كالوم ويلسون (89) والبرازيلي برونو غيمارايش (90+1).

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 69 نقطة من 36 مباراة في المركز الثالث أمام مانشستر يونايتد الرابع (66 من 35 مباراة) وليفربول الخامس الذي عاد بقوة في الأسابيع الأخيرة (65 نقطة من 36 مباراة).

وكانت الفرصة قائمة أمام برايتون للمنافسة على مركز مؤهل إلى دوري الأبطال، لكن مهمته باتت صعبة مع تجمد رصيده عند 58 نقطة من 35 مباراة في المركز السادس وسيأمل في التأهل إلى المسابقة القارية الثانية الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إذ يتقدم بنقطة عن توتنهام السابع ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات