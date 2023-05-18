فينيسيوس يعلق على الخسارة العريضة لريال مدريد أمام مانشستر سيتي

كشف نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، أن مدرب فريقه كارلو أنشيلوتي يجب أن يبقى في منصبه على الرغم من الخسارة 0-4 أمام مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الجناح البرازيلي عقب مباراة مانشستر سيتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الموقف كان معقدا للغاية، أمام فريق عظيم على أرضه".

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وأضاف: "لقد كان يوما صعبا للغاية علينا، لكن يتوجب أن نتعلم دروس هذه المباراة، وألا يحدث ذلك مرة أخرى الموسم المقبل والوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال صعب للغاية".

وعن مصير مدرب ريال مدريد أنشيلوتي، علق فينيسيوس: "بالطبع يجب أن يستمر".

وأتم: "نحن حزينون للغاية، وأردنا الفوز في المباراة، لكننا لم نتمكن من ذلك".

وبخروجه من نصف نهائي دوري الأبطال، فقد ريال مدريد لقب البطولة الذي حققه في الموسم الماضي، فيما سيتطلع مانشستر سيتي لتحقيق لقبه الأول عندما يواجه إنتر الإيطالي في المباراة النهائية المقررة في العاشر من الشهر المقبل.

المصدر: وكالات