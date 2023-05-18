مانشستر سيتي على بعد ثلاث مباريات من تحقيق إنجاز تاريخي

بلغ نادي مانشستر سيتي أمس الأربعاء، نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد اكتساحه ريال مدريد 4-0 في إياب الدور نصف النهائي.

ويأمل مان سيتي في إحراز ثلاثية تاريخية هذا الموسم إذ بات على بعد انتصار واحد من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما بلغ نهائي كأس إنجلترا حيث يلاقي جاره مانشستر يونايتد في المباراة النهائية.

- الدوري الإنجليزي

يتصدر مانشستر سيتي الترتيب بفارق 4 نقاط عن ملاحقه أرسنال وبمباراة أقل، ويحتاج "السيتي" لفوز واحد في مبارياته الثلاث المتبقية ليتوج رسميا بلقب الدوري.

- كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي مانشستر سيتي مع جاره وغريمه مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي في لندن في الثالث من يونيو المقبل لتحديد بطل المسابقة.

- دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يخوض مانشستر سيتي، المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب أتاتورك في إسطنبول في 10 يونيو المقبل، ضد إنتر الإيطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-0 و1-0.

وفي حال نجاحه في التتويج بالألقاب الثلاثة هذا الموسم، فسيصبح مانشستر سيتي ثاني فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز بعد مانشستر يونايتد الذي حقق ثلاثية تاريخيه مع جيله الذهبي ومدربه الأسطوري أليكس فيرغسون في العام 1999.

المصدر: RT