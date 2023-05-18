مشادة بين غوارديولا ودي بروين في ليلة إقصاء ريال مدريد

كشف تقرير صحفي فرنسي عن مشادة بين البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا خلال مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن غوارديولا كان يصرخ في دي بروين خلال إحدى الألعاب بالشوط الثاني، قائلا: "مرر الكرة".

لكن دي بروين رد على مدربه: "اخرس.. اخرس".

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وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ليودع الميرنغي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد الخسارة بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في انتصار إلى نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 23 و37، قبل أن يضيف مدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو الهدف الثالث بطريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 76، ثم أحرز البديل جوليا ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.

وسيواجه مانشستر سيتي، تشيلسي في مباراة حاسمة ضمن لقاءات الجولة الـ37 للفوز بلقب البريميرليغ يوم الأحد القادم على ملعب الاتحاد.

يذكر أن المواجهة بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم والذي سيقام على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في اسطنبول سيكون في الـ10 من يونيو المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"