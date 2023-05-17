في ليلة القبض على ريال مدريد.. محرز يحقق إنجازا جزائريا تاريخيا ويقترب من رقم صلاح

أصبح جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، أول لاعب جزائري وثاني عربي يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

وحجز مانشستر سيتي، مقعده في نهائي المسابقة القارية لهذا الموسم، عقب اكتساحه حامل اللقب ريال مدريد، يوم الأربعاء، برباعية دون رد، في إياب الدور نصف النهائي.

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ووفقا لموقع "kooora"، فقد أصبح محرز، أول لاعب جزائري، وثاني لاعب عربي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، في مناسبتين، بعد نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، الذي يعد أكثر لاعب عربي خاض نهائي المسابقة، في ثلاث مناسبات.

ويطمح محرز، لقيادة مانشستر سيتي لحصد لقب دوري الأبطال الغائب عن خزائنه منذ تأسيس النادي، حتى يصبح ثاني جزائري يحقق البطولة القارية، بعد مواطنه رابح ماجر الذي فاز باللقب موسم 1986-1987 مع بورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي، المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب أتاتورك في إسطنبول في 10 يونيو المقبل، ضد إنتر الإيطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-صفر و1-صفر.

المصدر: "kooora"