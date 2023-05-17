دجوكوفيتش يودع دورة روما من ربع النهائي على يد رونه

خرج الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا، من الدور ربع النهائي لدورة روما لفئة ألف نقطة في التنس، بخسارته أمام الدنماركي هولغر رونه المصنف سابعا 2-6 و6-4 و2-6 الأربعاء.

وحقق رونه البالغ 20 عاما فوزه الثاني تواليا على دجوكوفيتش (35 عاما)، المتوج 6 مرات في روما، بعد أن تغلب عليه في نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز 2022.

FEARLESS HOLGER ⭐️



The moment @holgerrune2003 moved 2-1 in his head-to-head with Djokovic and reached his 3rd Masters 1000 semi-final! @InteBNLdItalia | #IBI23pic.twitter.com/x6euAiIibP — ATP Tour (@atptour) May 17, 2023

ورفع رونه الذي يخوض مشاركته الأولى في روما، رصيده إلى 12 فوزا مقابل 3 هزائم هذا الموسم على الأرض الترابية، علما بأنه بلع النهائي في مونتي كارلو الشهر الماضي قبل أن يتوج بلقبه الرابع في ميونخ.

ويلتقي رونه في نصف نهائي دورة روما مع الفائز من مباراة النرويجي كاسبر رود والأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

المصدر: وكالات