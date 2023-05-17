فيتسل يعتزل اللعب دوليا وينهي مسيرة 15 عاما مع منتخب بلجيكا

أصبح لاعب خط الوسط المخضرم أكسل فيتسل أحدث عضو فيما يسمى بالجيل الذهبي البلجيكي الذي ينهي مسيرته الدولية.

وقال فيتسل، إنه يريد تكريس المزيد من الوقت لأسرته والتركيز على مسيرته مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا "حظا سعيدا للجيل الجديد الذي أنا متأكد من أنه سيجعلنا نعيش مرة أخرى لحظات رائعة".

وخاض فيتسل، البالغ من العمر 34 عاما، 130 مباراة في مسيرة استمرت 15 عاما مع منتخب بلجيكا، وسجل 12 هدفا.

وكان دومينيكو تيديسكو، المدير الفني الجديد للمنتخب البلجيكي، استغني عن فيتسل في مارس الماضي في تشكيلته الأولى منذ تعيينه في مهمة إعادة بناء منتخب "الشياطين الحمر".

وأصر تيديسكو في ذلك الوقت على أن الباب ما يزال مفتوحا لعودة فيتسل.

وحل تيديسكو محل روبرتو مارتينيز، الذي قاد بلجيكا إلى المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2018 وتولى القيادة لمدة ست سنوات.

واستقال مارتينيز بعد فشل "الشياطين الحمر" في التقدم إلى الأدوار الإقصائية العام الماضي في مونديال قطر.

واحتلت بلجيكا المرتبة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة أربع سنوات خلال فترة مارتينيز، لكنها لم تفز بأي بطولة كبرى.

واعتزل مؤخرا اللعب دوليا، العديد من اللاعبين من تلك الحقبة الناجحة في تاريخ منتخب بلجيكا، بينهم إيدين هازارد، وتوبي ألدرفيلد، وسيمون مينيوليه.

المصدر: أ ب