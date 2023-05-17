الكأس الذهبية 2023.. كيروش يستبعد عفيف والهيدوس عن القائمة النهائية لقطر

أعلن المدرب البرتغالي لمنتخب قطر لكرة القدم، كارلوس كيروش، القائمة النهائية من 26 لاعبا لخوض الكأس الذهبية 2023 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

واستبعد كيروش الذي تولى قيادة "العنابي" في فبراير الماضي، رباعي نادي السد أكرم عفيف الذي نافس على لقب أفضل لاعب في الدوري المحلي، والقائد حسن الهيدوس، والمدافع المخضرم خوخي بوعلام، وحارس المرمى سعد الشيب.

ووجه المدرب السابق لريال مدريد الإسباني الدعوة لعدد من اللاعبين الشباب في خطوة قال خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء إنها "تأتي في إطار تحقيق أهداف بعيدة المدى بغرض رسم مستقبل أفضل للمنتخب القطري ووضعه بين الصفوة من خلال استثمار المحطات الكبيرة التي يقبل عليها على غرار الكأس الذهبية وكأس آسيا وصولا إلى الهدف الكبير المتمثل بضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026".

ويبدأ منتخب قطر معسكرا إعداديا للكأس الذهبية في 29 الحالي لمدة ثلاثة أيام في الدوحة، قبل التوجه في الأول من يونيو إلى فيينا لخوض معسكر حتى 19 من الشهر ذاته يتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية ضد كرواتيا المحلي وجامايكا ونيوزيلندا في 8 و15 و19 منه، قبل السفر إلى الولايات المتحدة في اليوم التالي.

وتنطلق منافسات الكأس الذهبية في 24 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو المقبلين.

وأوقعت القرعة قطر في المجموعة الثانية رفقة المكسيك وهندوراس وهايتي.

وهنا قائمة منتخب قطر للبطولة:

لحراسة المرمى: جاسم الهيل، صلاح زكريا، مشعل برشم ويوسف حسن.

للدفاع: أحمد سهيل، بسام الراوي، جاسم جابر، حازم أحمد، طارق سلمان، مصعب خضر، محمد النعيمي، همام الأمين ويوسف ايمن.

للوسط: أحمد فتحي، عاصم مادبو، عبد الله معرفي، علي أسد، محمد وعد، مصطفى مشعل ومهدي سالم.

للهجوم: أحمد علاء، المعز علي، تميم منصور، خالد منير، محمد مونتاري ويوسف عبد الرزاق.

المصدر: وكالات