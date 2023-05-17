نصيحة أنشيلوتي الأخيرة للاعبيه قبل مواجهة السيتي الليلة

حذر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لاعبي فريقه من مواجهة مانشستر سيتي، بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحل ريال مدريد ضيفا على السيتي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن أنشيلوتي أخبر لاعبيه، بأن السيتي من الممكن أن يسجل في وقت مبكر من بداية المباراة.

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وأضاف المدرب: "لقد جعلونا نعاني من قبل لمدة 20 أو 25 أو 30 دقيقة، سيكون علينا أن نعاني، لكن يجب أن نتماسك".



وختم: "من الواضح أن هذه المباراة ستكون صعبة، وعلينا أن نأخذ أدق التفاصيل بعين الاعتبار".



يذكر، أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل فينيسيوس جونيور للملكي، بينما تعادل كيفين دي بروين للسيتي.

المصدر: "وكالات"