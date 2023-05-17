"اشحنه إلى ماكدونالدز"!.. جماهير الريال تنتفض ضد نجمها

شنت جماهير ريال مدريد الإسباني هجوما لاذعا ضد البلجيكي إدين هازارد، عقب أدائه المتواضع خلال فوز فريقه على ضيفه خيتافي 1-0، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من الدوري الإسباني.

وفقد ريال مدريد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي برشلونة، إثر فوز الأخير على إسبانيول بنتيجة 4-2، الأمر الذي دفع جماهير النادي الملكي إلى صب جام غضبها على البلجيكي مطالبين إدارة النادي بالتخلص منه سريعا.

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ورصد موقع sportsbrief حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقها مشجعو ريال مدريد، وطالبوا من خلالها شحن "هازارد" بالبريد السريع، وتقديمه هدية إلى سلسلة مطاعم ماكدونالدز، في إشارة إلى وزنه الزائد في المواسم الأخيرة.

ويمتد عقد هازارد لمدة عام وشهرين مع ريال مدريد ولا يوجد شيء يشير إلى أن البلجيكي سيفتح باب الرحيل، في الأسابيع الأخيرة ظهر البلجيكي على أرض الملعب ولكنه لم يقدم أداء مميزا، وأكد كونه اختيارا ثالثا في ترتيب مهاجمي الفريق بأدائه المخيب أمام خيتافي.

ووصل هازارد إلى ريال مدريد في عام 2019 وكان يعتبر خليفة لكريستيانو رونالدو وبعد مرور تقريبا أربع سنوات، لعب هازارد 76 مباراة فقط، سجل سبعة أهداف وصنع تسع تمريرات حاسمة.

وقبل عام، تعهد هازارد علنا بتحسين أدائه وفي نوفمبر الماضي ذهب أبعد من ذلك وقال إنه إذا قال له ريال مدريد أنه يجب أن يرحل، فسيغادر وفي الأيام الأخيرة، وأعرب هازارد عن رغبته في استكمال فترة عقده وأنه لا يتذكر ما قاله بشأن احتمال رحيله.

وانخفضت قيمة البلجيكي التسويقية بصورة كبيرة بعد انضمامه إلى الملكي مقابل 115 مليون يورو قبل 4 أعوام، لتصل إلى 5 ملايين يورو فقط في الوقت الراهن.

المصدر: "وسائل إعلام