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الروسي مدفيديف يقصي زفيريف ويتأهل لربع نهائي روما

الرياضة

الروسي مدفيديف يقصي زفيريف ويتأهل لربع نهائي روما
AFP
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فاز الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثالث عالميا على الألماني ألكسندر زفيريف في بطولة روما المفتوحة لتنس الأساتذة ذات 1000 نقطة ليتأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وفاز مدفيديف بالمباراة بنتيجة 6-2 و7-6 (7-3) في نحو ساعتين.

وسيواجه مدفيديف في ربع النهائي الألماني يانيك هانفمان الذي فاز على الروسي أندري روبليف في ثمن النهائي.

المصدر: "وكالات"

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