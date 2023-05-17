الروسي مدفيديف يقصي زفيريف ويتأهل لربع نهائي روما

فاز الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثالث عالميا على الألماني ألكسندر زفيريف في بطولة روما المفتوحة لتنس الأساتذة ذات 1000 نقطة ليتأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

Who knows, perhaps we are currently stuck in a temporal dimension where Daniil Medvedev – not the biggest fan of this surface – wins his maiden Masters 1000 on clay or, even better, his first Roland Garros.



Never underestimate The Octopus' powers.



🐙🪄pic.twitter.com/K7uWQMIk1C — Relevant Tennis (@RelevantTennis) May 16, 2023

وفاز مدفيديف بالمباراة بنتيجة 6-2 و7-6 (7-3) في نحو ساعتين.

وسيواجه مدفيديف في ربع النهائي الألماني يانيك هانفمان الذي فاز على الروسي أندري روبليف في ثمن النهائي.

المصدر: "وكالات"