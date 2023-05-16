هل هي إشارة على قرب انتقاله؟.. المغربي أمرابط يغازل برشلونة (صورة)

شارك لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط المحترف في صفوف فيورنتينا الإيطالي، في احتفالات تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني رسميا، الأحد الماضي، عقب الفوز على جاره إسبانيول بنتيجة 4-2 في الجولة الـ34 من المسابقة.

وأعاد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، نشر صورة على حسابه بشبكة "تويتر"، توضح أن أمرابط وضع إعجابا على التغريدة الخاصة بفوز برشلونة بلقب الدوري، من حسابه الرسمي بشبكة "إنستغرام".

وعلى ما يبدو فإن غاية رومانو من إعادة نشر هذه التغريدة، هو إبراز علامة الإعجاب التي تركها أمرابط، والتي قد تعطي تلميحا لقرب انتقال الدولي المغربي من فيورنتينا إلى النادي "الكتالوني".

وارتبط اسم أمرابط بقوة بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وزعمت تقارير صحفية أن برشلونة يستعد لتقديم عرض قيمته 40 مليون يورو لضم اللاعب الدولي المغربي.

المصدر: حساب فابريزيو رومانو