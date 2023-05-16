الرئيس السوري يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، يوم الثلاثاء، ودار الحديث عن تعزيز مكانة سوريا مجددا على الخارطة الكروية.

وحضر اللقاء كل من فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام وصلاح الدين رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم.

وتحدث الشيخ سلمان خلال اللقاء عن الجهود التي يبذلها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الجانب السوري لتقديم الدعم اللوجستي لملاعب كرة القدم السورية، والمساعدة في رفع الحظر المفروض عليها منذ سنوات.

وأكد الشيخ سلمان استعداد الاتحاد الآسيوي لتقديم كل أنواع الدعم للمنتخبات السورية بما فيها الدعم اللوجستي من خلال الأموال الموجودة لدى الاتحاد والتي ترجع عائديتها للاتحاد السوري لكرة القدم.

وفي نهاية اللقاء عبر رئيس الاتحاد الآسيوي عن شكره وتقديره للرئيس الأسد على استقباله واهتمامه المستمر للنهوض بمستقبل الرياضة السورية.

المصدر: "سانا"