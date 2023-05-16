علاء مبارك يعلق على قضية مصطفى محمد الذي رفض دعم المثليين في الدوري الفرنسي

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على قضية اللاعب المصري مصطفى محمد الذي رفض المشاركة بالمباراة الأخيرة لفريقه الفرنسي نانت، حول عدم مشاركته بحملة دعم المثليين.

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وعن تفاصيل هذه القضية، يشار إلى أن إدارة نادي نانت، قررت فرض غرامة مالية على مهاجم الفريق، الدولي المصري مصطفى محمد، بعدما رفض المشاركة أمام تولوز، يوم الأحد الماضي، في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأكدت شبكة "RMC" الفرنسية، أن نانت فرض غرامة مالية على مصطفى محمد دون الكشف عن قيمة الغرامة، حيث كان النجم المصري البالغ من العمر 25 عاما قد رفض اللعب أمام تولوز، لرفضه ارتداء قميص يحمل شعار قوس قزح، في إطار حملة لرابطة الدوري الفرنسي لمحاربة رهاب المثلية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب علاء مبارك معلقا على هذه القضية: "ظاهرة المثليين فاحشة عظيمة وشيء مقزز..ظاهرة نشاهدها كل يوم تنتشر بسرعة كبيرة..أصبحت موجودة فى كل مكان..نجدها في الأفلام والمسلسلات خاصة الأجنبية، وامتدت ايضا إلى قطاع الرياضة".

وأضاف مبارك: "الغريب والمخيف أن وراء هذه الظاهرة وهذا السلوك الذي حرمه الدين، والذي يتنافى مع قيمنا ومبادئنا ويتنافى مع الطبيعة والفطرة البشرية التى خلقنا الله عليها، جماعات ومنظمات تدعمهم وتعمل على رفع سقف مطالبهم..هدفهم هو تدمير المجتمعات من الداخل عن طريق تفكيك الأسرة وفتح الأبواب لهذا السلوك الشاذ..ظاهرة تحتاج لوقفة لمعرفة كيف يتم التعامل معها حتى لا تؤثر على مجتمعاتنا والاجيال القادمة..في النهاية موقف محترم من اللاعب المصري مصطفى محمد".

ظاهرة المثليين فاحشة عظيمة و شيء مقزز ظاهرة نشاهدها كل يوم تنتشر بسرعة كبيرة أصبحت موجودة فى كل مكان نجدها فى الافلام والمسلسلات خاصة الاجنبية وامتدت ايضاً الى قطاع الرياضة ، الغريب والمخيف ان وراء هذه الظاهرة وهذا السلوك الذى حرمه الدين والذى يتنافى مع قيمنا ومبادئنا و يتنافى… https://t.co/kvpf4vgQKg — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 15, 2023

المصدر: RMC + RT