الإصابة تبعد سابيتسر عن مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

تعرض لاعب وسط مانشستر يونايتد، الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر لإصابة في غضروف ركبته وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي حسبما أعلن ناديه الإنجليزي.

وأصدر مانشستر بيانا جاء فيه "الجميع في النادي مستاء من خسارة خدمات مارسيل لا سيما بأننا نهدف إلى إنهاء الموسم الحالي بقوة في الدوري وكأس إنجلترا، ونحن ممتنون للمساهمة التي قدمها حتى الآن"، وأضاف "نتمنى لمارسيل الشفاء العاجل".

وانضم سابيتسر إلى صفوف مانشستر في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة معارا من بايرن ميونخ الألماني وغاب عن مباراة فريقه الأخيرة التي فاز بها على ولفرهامبتون 2-0 السبت الماضي في الدوري المحلي.

ولم يعرف بعد ما إذا كان مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات سابيتسر البالغ 29 عاما بشكل دائم في الموسم المقبل.

وخاض سابيتسر 18 مباراة في صفوف "الشياطين الحمر" وسجل 3 أهداف وساهم في إحراز فريقه كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على نيوكاسل 2-0 في المباراة النهائية في 26 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات