صلاح على بعد خطوة من تحقيق إنجاز غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

اقترب النجم المصري محمد صلاح، من تحقيق إنجاز غير مسبوق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما صنع ثلاثة أهداف أمس الاثنين، خلال فوز فريقه ليفربول على ليستر سيتي 3-0.

وصنع صلاح الهدفين الأول والثاني لزميله كورتس جونز في الدقيقتين 33 و36، والثالث لترينت ألكسندر أرنولد (71).

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ووفقا لموقع "ليفربول إيكو"، فقد بات صلاح بحاجة لتسجيل هدف واحد كي يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 20 هدفا على الأقل ويقدم 10 تمريرات حاسمة على الأقل في ثلاثة مواسم مختلفة.

وأحرز صلاح 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة الموسم الحالي، وبالتالي يحتاج لإحراز هدف واحد في الجولتين المقبلتين لتحقيق الرقم القياسي.

وأشار "ليفربول إيكو" إلى أن النجم المصري سبق له تسجيل 20 هدفا (على الأقل) وتقديم 10 تمريرات حاسمة (على الأقل) في موسمي 2017-2018، و2021-2022.

وسبق أن نجح أسطورة أرسنال، الفرنسي تييري هنري، أيضا في تحقيق إنجاز صلاح خلال موسمين، لكن النجم المصري سيتفوق عليه، إذا أحرز هدفا واحدا في المباراتين المتبقيتين لليفربول هذا الموسم.

وتتبقى لليفربول مباراتان في الدوري هذا الموسم، يخوض الأولى على أرضه ضد أستون فيلا السبت المقبل ثم ينهي موسمه بزيارة ساوثهامبتون الذي سقط إلى دوري "تشامبيونشيب" في 28 الحالي.

المصدر: وكالات