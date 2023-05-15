صلاح يضرب عدة عصافير بـ"هاتريك" من التمريرات الحاسمة

قدم النجم المصري محمد صلاح، ثلاث تمريرات حاسمة، خلال المباراة التي تجمع حاليا فريقه ليفربول بمضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقدم ليفربول أمام مضيفه ليستر سيتي بثلاثية دون رد بعد مرور 75 دقيقة، وصنع صلاح الهدفين الأول والثاني لزميله كورتس جونز، والثالث لترينت ألكسندر أرنولد.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد تفوق صلاح من حيث عدد التمريرات الحاسمة، على نجم مانشستر يونايتد السابق الأسطورة الفرنسي إيريك كانتونا.

Mohamed Salah has now provided more Premier League assists (57) than Eric Cantona (56). 🙃 https://t.co/Is137z2I3C — Squawka Live (@Squawka_Live) May 15, 2023

وقدم صلاح 57 تمريرة حاسمة في 228 مباراة، بينما توقف رصيد كانتونا عند 56 تمريرة.

كما تفوق صلاح على نجم مانشستر يونايتد الآخر، الإنجليزي بول سكولز صاحب 55 تمريرة حاسمة، والألماني مسعود أوزيل وإيدين هازارد، ولكل منهما 54 تمريرة حاسمة.

المصدر:"سكواكا"